43-летняя Анастасия Волочкова не скрывает: она всегда считала натруженные у балетного станка ноги своей главной гордостью. До сих пор артистка не пропускает ежедневных разминок и тренировок, поддерживая гибкость и растяжку. На личной страничке в Instagram после премьеры спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» Анастасия опубликовала свежие кадры, пожаловавшись подписчикам на проблему с ногой.

Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе, подметив, на снимках не видны синяки. Балерина мечтает о полноценном отдыхе, однако пока она может довольствоваться лишь небольшими перерывами между выступлениями. Свой уикенд Анастасия решила провести в компании возлюбленного. Примечательно, что знаменитость до сих пор скрывает личность избранника от прессы и поклонников.

«Посмотрела я утром на свои ножки… Ужаснулась, как увеличилась от нагрузки косточка на стопе, и срочно вновь перетянула ее привычным тейпом. Но мне не жаль было моих сил для создания спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Хорошо, что синяки не видны в кадре. Я так устала… Спасибо всем, кто понимает, что за успехом всегда большой неимоверный труд», — добавила Анастасия.

По слова балерины, ей предстоит провести в Коломне благотворительный мастер-класс и творческую встречу с поклонниками. А пока Волочкова отдыхает в компании близких, восстанавливая силы.