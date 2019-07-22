ЗВЕЗДЫ

Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе

Балерина пожаловалась своим подписчикам в Instagram на усталость, посетовав на плотный репетиционный график.

Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова не скрывает: она всегда считала натруженные у балетного станка ноги своей главной гордостью. До сих пор артистка не пропускает ежедневных разминок и тренировок, поддерживая гибкость и растяжку. На личной страничке в Instagram после премьеры спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» Анастасия опубликовала свежие кадры, пожаловавшись подписчикам на проблему с ногой.

Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе, подметив, на снимках не видны синяки. Балерина мечтает о полноценном отдыхе, однако пока она может довольствоваться лишь небольшими перерывами между выступлениями. Свой уикенд Анастасия решила провести в компании возлюбленного. Примечательно, что знаменитость до сих пор скрывает личность избранника от прессы и поклонников.

«Посмотрела я утром на свои ножки… Ужаснулась, как увеличилась от нагрузки косточка на стопе, и срочно вновь перетянула ее привычным тейпом. Но мне не жаль было моих сил для создания спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Хорошо, что синяки не видны в кадре. Я так устала… Спасибо всем, кто понимает, что за успехом всегда большой неимоверный труд», — добавила Анастасия.

Анастасия Волочкова показала увеличенную косточку на стопе (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

По слова балерины, ей предстоит провести в Коломне благотворительный мастер-класс и творческую встречу с поклонниками. А пока Волочкова отдыхает в компании близких, восстанавливая силы.

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Анастасия ВолочковаВолочковазвездный стиль

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Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе
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