ЗВЕЗДЫ

Волочкова впервые за шесть недель опубликовала фото с 13-летней дочерью

Балерина поблагодарила Ариадну за поддержку и любовь.

Волочкова впервые за шесть недель опубликовала фото с 13-летней дочерью
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова впервые за шесть недель опубликовала на личной страничке в Instagram совместное фото с 13-летней дочерью Ариадной. Балерина поблагодарила наследницу за поддержку и любовь. В кадре знаменитость запечатлена в меховой накидке и мини-платье пастельного оттенка. Маму девочка встречала с букетом в руках.

«Моя радость. Ариша… В эти дни усталости такая поддержка крайне важна», — добавила балерина.

Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

В недавнем интервью Анастасия Волочкова подметила, что ее дочка с восьми с половиной лет была солисткой в детском музыкальном театре «Домисолька». Параллельно Ариша захотела заниматься современными танцами. Балерина не скрывает: она во всем поддерживает наследницу. Сейчас Ариадна увлечена конным спортом.

При этом Волочкова призналась, что считает себя трудоголиком. Сейчас Анастасия занята в постановке «Балерина и клоун». Этот проект артистке предложил режиссер цирка Николай Челноков, многие его номера покупал цирк Дю Солей. По словам Анастасии, каждый день она репетирует по шесть-семь часов в день на открытой площадке на больших цирковых конструкциях.

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Анастасия Волочковазвездные дети

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Волочкова впервые за шесть недель опубликовала фото с 13-летней дочерью
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