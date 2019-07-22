Сергей Векслер поделился подробностями романа с Ириной Апексимовой

Актер Сергей Векслер в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал, что во время учебы в Школе-студии МХАТ был безумно влюблен в актрису Ирину Апексимову. По его признанию, она училась на несколько курсов младше его.

«Я как мог ухаживал за ней. Кормил весь их курс блинами, помню, как из простыни шил для нее юбку. Один раз они с Владимиром Машковым готовили самостоятельные отрывки. Я как раз снимался в картине «Ягуар». Они попросили прочитать их работу. Я сделал небольшой режиссерский разбор. В итоге их работа была признана лучшей на курсе», — заявил Сергей Векслер.

Актер вспомнил, что ради любимой девушки был готов на все. Один раз они поссорились, и он придумал оригинальный способ примирения. Апексимова тогда жила в общежитии. Он в двадцатиградусный мороз с крыши общежития на канатах спустился к ней в комнату.

«Это, конечно, была попытка удивить ее. Я искал момент, чтобы снова войти в ее жизнь. Как раз в тот день был ее день рождения. Еще когда окно не раскрылось, Ирина уже крикнула: «Это Векслер!» Надо сказать, что ее мама была против этих отношений. Она боялась, что связь со мной помешает Ире в профессии. Возможно, Светлана Яковлевна была права. Мы с Ириной остались хорошими друзьями на всю жизнь», — заявил Сергей Векслер.