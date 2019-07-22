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Сергей Векслер поделился подробностями романа с Ириной Апексимовой

По словам актера, он был безумно влюблен в популярную актрису.

Сергей Векслер поделился подробностями романа с Ириной Апексимовой
Векслер был влюблен в Ирину Апексимову/globallookpress.com

Актер Сергей Векслер в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал, что во время учебы в Школе-студии МХАТ был безумно влюблен в актрису Ирину Апексимову. По его признанию, она училась на несколько курсов младше его.

Сергей Векслер
Векслер был влюблен в Апексимову/globallookpress.com

«Я как мог ухаживал за ней. Кормил весь их курс блинами, помню, как из простыни шил для нее юбку. Один раз они с Владимиром Машковым готовили самостоятельные отрывки. Я как раз снимался в картине «Ягуар». Они попросили прочитать их работу. Я сделал небольшой режиссерский разбор. В итоге их работа была признана лучшей на курсе», — заявил Сергей Векслер.

Актер вспомнил, что ради любимой девушки был готов на все. Один раз они поссорились, и он придумал оригинальный способ примирения. Апексимова тогда жила в общежитии. Он в двадцатиградусный мороз с крыши общежития на канатах спустился к ней в комнату.

«Это, конечно, была попытка удивить ее. Я искал момент, чтобы снова войти в ее жизнь. Как раз в тот день был ее день рождения. Еще когда окно не раскрылось, Ирина уже крикнула: «Это Векслер!» Надо сказать, что ее мама была против этих отношений. Она боялась, что связь со мной помешает Ире в профессии. Возможно, Светлана Яковлевна была права. Мы с Ириной остались хорошими друзьями на всю жизнь», — заявил Сергей Векслер.

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Ирина АпексимоваПрограмма "Судьба человека"Сергей Векслер

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Сергей Векслер поделился подробностями романа с Ириной Апексимовой
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