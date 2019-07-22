Сергей Векслер рассказал, как чудом не погиб на съемках картины

Актер Сергей Векслер стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, как чудом не погиб на съемках картины «Чтобы выжить» в 1992 году. По словам актера, тогда он был молодой, бесстрашный и не понимал, как важно не рисковать собой.

«Это был предпоследний съемочный день. Если травму получил раньше, то я бы сорвал съемки. Трюк был просчитан неудачно. Мне нужно было сползти с капота машины под автомобиль. Оператор в этот момент находился рядом с водителем. Машина в конечном результате должна была удариться о стену. В итоге я просчитался. Нога оказалась зажата между бампером и стеной. Мне очень сильно раздробило ногу», — заявил Сергей Векслер.

По его словам, он провел в больнице следующие полгода. «Хирург мне сразу сказал, что лучше, чем мама с папой человека никто не сделает. Врач заявил, что придется на всю оставшуюся жизнь научиться жить с таким повреждением. Если честно, последствия я ощущаю до сих пор», — заметил актер.

Как добавил Сергей Векслер, сейчас он прекрасно понимает, что подобные опасные трюки все-таки должны исполнять каскадеры, поэтому если что-то можно не делать, то он с радостью доверяет их профессионалам в данной отрасли.