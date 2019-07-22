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Сергей Векслер рассказал, как чудом не погиб на съемках картины

Актеру раздробило ногу во время работы над фильмом «Чтобы выжить».

Сергей Векслер рассказал, как чудом не погиб на съемках картины
Сергей Векслер чудом не погиб на съемках/globallookpress.com

Актер Сергей Векслер стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, как чудом не погиб на съемках картины «Чтобы выжить» в 1992 году. По словам актера, тогда он был молодой, бесстрашный и не понимал, как важно не рисковать собой.

Сергей Векслер едва не погиб
Сергей Векслер чудом не погиб на съемках/globallookpress.com

«Это был предпоследний съемочный день. Если травму получил раньше, то я бы сорвал съемки. Трюк был просчитан неудачно. Мне нужно было сползти с капота машины под автомобиль. Оператор в этот момент находился рядом с водителем. Машина в конечном результате должна была удариться о стену. В итоге я просчитался. Нога оказалась зажата между бампером и стеной. Мне очень сильно раздробило ногу», — заявил Сергей Векслер.

По его словам, он провел в больнице следующие полгода. «Хирург мне сразу сказал, что лучше, чем мама с папой человека никто не сделает. Врач заявил, что придется на всю оставшуюся жизнь научиться жить с таким повреждением. Если честно, последствия я ощущаю до сих пор», — заметил актер.

Как добавил Сергей Векслер, сейчас он прекрасно понимает, что подобные опасные трюки все-таки должны исполнять каскадеры, поэтому если что-то можно не делать, то он с радостью доверяет их профессионалам в данной отрасли.

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Тэги:

Борис КорчевниковКартина "Чтобы выжить"Программа "Судьба человека"Сергей Векслер

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Сергей Векслер рассказал, как чудом не погиб на съемках картины
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