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44-летняя Довлатова поделилась собственным секретом молодости

Жизнерадостная телеведущая может радоваться как ребенок.

44-летняя Довлатова поделилась собственным секретом молодости
Алла Довлатова/instagram.com/alla_dovlatova/

Известная телеведущая и актриса Алла Довлатова поделилась своими мыслями о возрасте. Например, может ли взрослая женщина прыгать как девочка?! По мнению Довлатовой — может!
«А вы задумывались, что некоторые люди бабушками и дедушками становятся ещё с детства? Зато другие люди, такие как я, остаются всегда молодыми и жизнерадостными! Секретов несколько️. Конечно, легкий нрав, умение прощать и забывать, умение вычеркивать и не вспоминать, общаться только с милыми и очаровательными людьми», — написала телеведущая в Instagram.

Довлатова считает, что молодость — это наше типичное состояние.
«Мне важно, чтобы мне было хорошо и весело! А хорошо мне, когда я общаюсь с веселыми и классными людьми, со своими детьми, с молодежью — я с ними на одной волне», — призналась артистка.
Еще она добавила, что секс — это важнейшая вещь️ в этом вопросе, но писать про него она не будет. Вместо этого Довлатова предложила посмотреть видео про ее здоровый фитнесс — аквааэробику.

Напомним, Алла Довлатова была замужем за Дмитрием Лютым, от которого родила дочь Дарью и сына Павла. Вторым супругом звезды стал подполковник полиции Алексей Борода, которому она подарила двух дочек — Александру и Марию.

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Алла Довлатовамолодостьтелеведущая

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44-летняя Довлатова поделилась собственным секретом молодости
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