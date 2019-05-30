Довлатова рассказала о курьезном свидании Собчак

Забавная история приключилась много лет назад, когда светская львица еще не была замужем.

Радиоведущая Алла Довлатова во время эфира на «Русском радио» поделилась курьезной историей о светской львице Ксении Собчак. Она произошла много лет назад, когда Собчак еще не была замужем.

По словам Довлатовой, в те годы телеведущая очень внимательно следила за своей внешностью и боялась поправиться. После каждого приема пищи Ксения Собчак проверяла складки на животе. «Однажды Ксюша пришла на свидание с кавалером. Она съела какое-то блюдо, и тут принесли десерт. Собчак решила определить, можно ли ей еще что-то съесть. Она прямо при кавалере начала трогать складки на своем животе. У ухажера в тот момент челюсть отвалилась. Было ли второе свидание – неизвестно», – заявила Алла Довлатова.

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Отметим, что Ксения Собчак в начале марта нынешнего года объявила, что расстается со своим супругом Максимом Виторганом. У пары, напомним, есть сын Платон. Сейчас светская львица встречается с режиссером Константином Богомоловым, который на днях получил должность художественного руководителя театра на Малой Бронной.

Интересно, что радостное событие в жизни Богомолов отмечал в обществе своей давней подруги Светланы Бондарчук.