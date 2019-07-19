Бузова отметила прилет в Бишкек новым фото в купальнике

Почти неделю Ольга Бузова не радовала преданных поклонников фотографиями в купальниках, но по приезде в Бишкек она решила исправить ситуацию, опубликовав фото в бикини на фоне типичной для бывшего СССР застройки.

33-летняя певица призналась, что перелет из Москвы в столицу Киргизии дался ей нелегко, и после него она целый день отлеживалась в номере отеля. Бузова также пожаловалась подписчикам на усталость и «разбитое» состояние.

«Спасибо Бишкеку за Солнце. Сегодня весь день провалялась в номере, состояние «разбитое». Ночные перелеты, разница во времени, и постоянная работа, как бы она не была в радость, всё-таки выматывает… Только под вечер вышла на свою верандочку, чтобы хоть разбавить немного ленту летом», — подписала новый снимок в Instagram Ольга Бузова.

Поклонники поддержали любимую певицу, пожелав ей сил и хорошего выступления, а также похвалив ее стройную фигуру и купальник.

«Боже мой! Фигура богини! Оль, ты шикарна», «Красивая, купальник тоже», «Хорошего выступления, красотка», «Ольга, фигура потрясающая!», «Оля, какая фигура», — осыпали комплиментами Бузову фанаты.

Ранее Ольга Бузова популярно объяснила своему соведущего по шоу «Дом-2» Владу Кадони, почему она не хочет увеличивать грудь. Звезда призналась, что у нее множество других преимуществ, и она не хочет ничего менять.