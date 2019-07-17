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Ольга Бузова осудила звезд, которые «состарили» себя в соцсетях

Ведущая «Дома-2» уверена, что смолоду нужно беречь не только честь, но и красоту.

Ольга Бузова осудила звезд, которые «состарили» себя в соцсетях
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

После челленджа, где звезды вслед за Джеймсом Стейтемом сбивали крышку с бутылки, знаменитости переключились на программу, которая «старит» лица на фото. Приложение опробовали Ксения Собчак, Гарик Харламов, Павел Воля и многие другие. К модной забаве не присоединилась лишь Ольга Бузова. Недавно певица объяснила, почему.

Ольга Бузова. Фото
Бузова не понимает звезд, которые состарили себя. Скриншот: instagram.com/buzova86/

По словам ведущей «Дома-2», она долго сдерживалась, но терпение лопнуло. Ольга Бузова не понимает, зачем себя старить в приложении, если рано или поздно все и так покроются морщинами. Певица заявила, что подобное приложение у неё давно скачано на телефон, но она не пользуется им.

«Живите сегодняшним днем и наслаждайтесь. Я всегда говорю: нужно беречь смолоду не только честь, но и красоту со здоровьем. Я не понимаю, зачем это (приложение) нужно. Все в наших руках, мы можем максимально долго оставаться красивыми. Остановитесь, ребят, пожалуйста. Мне неприятно на это смотреть. Извините, если обидела», — сказала Ольга Бузова в Instagram.

Недавно певица стала участницей Youtube-шоу «Comment Out» вместе с Федором Смоловым. Бузову выбили из колеи не только провокационные задания, но и неожиданная встреча с бывшим возлюбленным. Роман Третьяков вынес реквизит во время съемки. Бузова встречалась с мужчиной три года во время съемок в «Доме-2». Третьяков отказался комментировать встречу с Ольгой.

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Ольга Бузова осудила звезд, которые «состарили» себя в соцсетях
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