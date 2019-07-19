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Макеева объяснила, почему решилась на фотосъёмку без одежды

Экс-супруга певца и композитора Глеба Матвейчука позировала в ромашковом поле, прикрывшись лишь букетом цветов.

Макеева объяснила, почему решилась на фотосъёмку без одежды
Анастасия Макеева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Анастасия Макеева приняла участие в очередной фотосессии. На личной страничке в Instagram экс-супруга певца и композитора Глеба Матвейчука опубликовала понравившиеся ей кадры. В качестве локации актриса выбрала ромашковое поле. В комментариях к снимках Анастасия объяснила подписчикам, как решилась на фотосъёмку без одежды, прикрывшись букетом полевых цветов.

Сама актриса относится к женскому телу как к произведению искусства и не видит в подобных фотосессиях ничего вульгарного. Предвосхищая критику со стороны подписчиков, Макеева решила высказать свое мнение. По словам Анастасии, раньше она обижалась на нелицеприятные высказывания поклонников.

«Фотография — это вид искусства и весьма большой труд и талант. Те, кто ценит красоту и гармонию, я вам рада!! Какие волшебные фотографии… Я лично не вижу в них пресловутую пошлость и падение, а нежность, женственность и единение с природой», — добавила Анастасия.

К слову, ранее актриса позировала на птичьей ферме. Макеевой нравится развивать личный блог. Знаменитость старается отвечать на критику подписчиков, объясняя им свою точку зрения.

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Анастасия Макеевазвездный стиль

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Макеева объяснила, почему решилась на фотосъёмку без одежды
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