Макеева выбрала «гороховое» платье для фотосъёмки в лавандовом поле

37-летняя Анастасия Макеева опубликовала на личной страничке в Instagram понравившейся кадр из недавней фотосессии. Знаменитость поддержала летний тренд, отдав предпочтение «гороховому» платью. Девушка попозировала перед объективом фотокамеры, выбрав в качестве локации лавандовое поле.

Ранее о моде на «гороховый» принт вспомнила соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко. При этом телеведущая подметила, что вещи с горохом «омолодят» любой гардероб.

Примечательно, что историк моды назвал этот принт долгожителем модной индустрии, заверив, что горошек на платьях и блузах подходит как юным девушкам, так и более зрелым женщинам.

«Еще есть один тонкий момент: горох прекрасен, если вы собираетесь на первое свидание! Вы вполне сможете влюбить в себя мужчину… Он смотрится всегда мило, освежающе, очаровательно и обманчиво просто», — заверила модниц соведущая Александра Васильева.

Ранее платье в горошек примеряла актриса Ирина Безрукова, купальник с этим же принтом выбирала модель Виктория Лопырева, не обошла стороной летний тренд и Мария Кожевникова.