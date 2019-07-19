5-месячный сын Лопыревой научился ползать на детском коврике

В Stories модель Виктория Лопырева поделилась свежим домашним кадром, показав, как ее пятимесячный сын Марк Лео ползает на детском коврике. Наследник возлюбленной Игоря Булатова осваивает новые горизонты, и в этом малышу помогает его мама. Первенец модели уже уверенно держит головку, научившись опираться на крохотные ручки.

По словам Виктории, с рождением сына ей пришлось пересмотреть свой привычный график, отказав себе в частых заграничных поездках. Так, знаменитость не смогла побывать на кинофестивале в Каннах. Между выходом в свет и заботами о маленьком сыне модель выбрала второе. Однако это не помешало Лопыревой посетить Москву и побывать во Франции.

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«Наш мир — это большая детская площадка», — подметила Виктория.

К слову, на протяжении всей беременности модель скрывала от прессы и поклонников личность своего избранника, уклончиво говоря о том, что отец ее будущего ребенка не относится к миру шоу-бизнеса. При этом экс-возлюбленный девушки «Золотой голос России» Николай Басков признавался, что перестал интересоваться личной жизнью Виктории после их расставания. Только после родов Лопырева опубликовала в микроблоге фото с избранником, которым оказался предприниматель Игорь Булатов.