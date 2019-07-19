Жена Никиты Преснякова оправдалась за фотосессию в мини-юбке

Алена Краснова вместе с возлюбленным устроила себе дубайские каникулы, а попутно не оставила без внимания комментарий в своем Instagram.

22-летняя возлюбленная музыканта Никиты Преснякова — модель Алена Краснова — оправдалась за фотосессию в мини-юбке. Вместе с внуком Аллы Борисовны девушка устроила себе дубайские каникулы. На личной страничке в Instagram невестка Кристины Орбакайте опубликовала свежий кадр из недавней фотосъёмки, рассказав о том, что она еще ни разу не была в этих местах. Зимние каникулы влюбленные провели на Бали, а в марте супруги отдыхали в Штатах, наведавшись в Нью-Йорк.

«Я, кстати, здесь впервые! Очень хочется изведать все достопримечательности и интересные местечки», — отметила Алена, рассказав о поездке в Дубай.

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Примечательно, что одна из подписчиц невестки Кристины Орбакайте под ником @anitablumberg выступила с критикой в адрес возлюбленной Никиты Преснякова. Сама Алена Краснова не оставила без внимания комментарий, вступив в диалог с поклонницей.

«В Дубае в такой короткой юбке могут ходить только русские женщины», — подметила подписчица модели. «На пляже при отеле нужно было надеть юбку в пол?!» — задалась вопросом Алена, объяснив свою фотосессию в мини.

На фото супруга музыканта запечатлена в короткой юбке пастельного бежевого оттенка и белой блузе с пышными рукавами. Образ девушки дополнила широкополая шляпа с лентами.