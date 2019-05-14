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«Природа щедро одарила»: невестка Пугачевой поделилась любимым кадром из новой фотосессии

Алена Краснова опубликовала в Instargam свежий снимок, не став дожидаться отредактированных профессиональных фото с прошедшей ранее съемки.

«Природа щедро одарила»: невестка Пугачевой поделилась любимым кадром из новой фотосессии
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Невестка Аллы Борисовны — 22-летняя Алена Краснова — впервые за последние две недели, опубликовала в микроблоге свежий кадр. На днях девушка приняла участие в новой весенней фотосессии и, не став дожидаться получения профессиональных снимков, разместила в Instagram понравившееся ей фото.

«Редкий случай, когда не можешь ждать проф. фотографий от и выкладываешь бэк… Обожаю», — подписала снимок Алена.

Для своего майского образа возлюбленная Никиты Преснякова выбрала пастельные тона. Краснова примерила шляпку с широкими полями и не забыла о свежих цветах. Меньше чем за сутки снимок девушку оценили порядка пяти тысяч подписчиков.

«Очень красивое лицо. Очень правильные черты. Вот природа одарила. Будь счастлива, Аленушка…» — обратилась к невестке Примадонны поклонница под ником @tataburd.

Сама Краснова не оставила без внимания слова своей подписчицы, поблагодарив ее за лестный отзыв.

«Спасибо большое!» — лаконично ответила супруга Никиты Преснякова.

Краснова
Модель поблагодарила поклонницу за комплимент (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Ранее в одном из своих интервью Кристина Орбакайте заявила, что вполне готова для внуков. Однако пока сыновья певицы не торопятся обзаводиться потомством. Напомним, что 10 мая Дени Байсарову исполнился 21 год, а его брат Никита отпразднует 21 мая свое 28-летие.

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Тэги:

Алена КрасноваАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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«Природа щедро одарила»: невестка Пугачевой поделилась любимым кадром из новой фотосессии
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