Анна Плетнева призналась, что мечтает о четвёртом ребенке

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева заявила, что мечтает о четвертом ребенке. Сейчас, напомним, у нее есть дочь Варя от первого брака, которая родилась в 2003 году, а также двое детей от второго союза с совладельцем фармакологической компании «Валента» Кириллом Сыровым.

По словам Плетневой, она думает и мечтает о четвертом ребенке. И дело вовсе не в том, что она соскучилась по запаху младенца. Просто для нее рождение нового человека — это всегда чудо. Кроме того, Плетнева, которой сейчас 41 год, считает себя молодой женщиной, которой вполне по силам еще раз испытать прелести материнства. Также она добавила, что все ее дети не против появление еще одного братика или сестренки. Маме они пообещали не ревновать к ребенку, если он когда-то появится на свет.

Анна Плетнева также сказала, что это вовсе не правда, что одно время муж пытался запретить ей выступать. По ее признанию, они обо всем с ним договорились на берегу. Он прекрасно понимал, что она артистка, поэтому будет часто отсутствовать дома. Как сказала Плетнева, супруг свое слово сдержал.

«Думаю, именно благодаря его поддержке у меня все получилось. Зато я стараюсь любую свободную минуту провести с семьей, найти время для важных разговоров, подарить близким как можно больше своей энергии и любви», — сказала Плетнева, слова которой приводит портал 7days.ru.