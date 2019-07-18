Анна Плетнева призналась, что порой дралась с 14-летней дочерью

Певица Анна Плетнева рассказала, что у нее до последнего времени были очень непростые отношения со старшей дочерью Варей. Девочка родилась у солистки группы «Винтаж» в 2003 году от первого брака. По словам исполнительницы, порой она даже дралась с ребенком, который наотрез отказывался ее слушать.

Как отметила Плетнева, примерно два года назад они с дочкой перестали друг друга понимать. Всему виной переходный возраст у ребенка, которому тогда исполнилось 12 лет. Как отметила Плетнева, дочь делала все, что хотела. Она вышла из-под материнского контроля. Сама же певица просто пыталась защитить дочь и оградить от вещей, которые могли причинить ей боль.

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«Мы словно превращались в зверей. Варя очень импульсивный ребенок: если она понимала, что криками ничего не добьется, — убегала. И ей было не важно, в какой стране мы в данный момент находимся, в каком городе, день или ночь сейчас, зима или лето», — заявила Анна Плетнева.

При этом исполнительница отметила, что не так давно им все-таки удалось найти точки соприкосновения с дочерью. Сейчас в отношениях между мамой и ребенком царит полная идиллия, сообщает портал 7days.ru.