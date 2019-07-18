НОВОСТИ

Анна Плетнева призналась, что порой дралась с 14-летней дочерью

Певице только недавно удалось нормализовать свои отношения с подростком.

Анна Плетнева призналась, что порой дралась с 14-летней дочерью
У Плетневой были очень непростые отношения с дочерью/globallookpress.com

Певица Анна Плетнева рассказала, что у нее до последнего времени были очень непростые отношения со старшей дочерью Варей. Девочка родилась у солистки группы «Винтаж» в 2003 году от первого брака. По словам исполнительницы, порой она даже дралась с ребенком, который наотрез отказывался ее слушать.

Плетнева часто спорила с дочерью/globallookpress.com

Как отметила Плетнева, примерно два года назад они с дочкой перестали друг друга понимать. Всему виной переходный возраст у ребенка, которому тогда исполнилось 12 лет. Как отметила Плетнева, дочь делала все, что хотела. Она вышла из-под материнского контроля. Сама же певица просто пыталась защитить дочь и оградить от вещей, которые могли причинить ей боль.

«Мы словно превращались в зверей. Варя очень импульсивный ребенок: если она понимала, что криками ничего не добьется, — убегала. И ей было не важно, в какой стране мы в данный момент находимся, в каком городе, день или ночь сейчас, зима или лето», — заявила Анна Плетнева.

При этом исполнительница отметила, что не так давно им все-таки удалось найти точки соприкосновения с дочерью. Сейчас в отношениях между мамой и ребенком царит полная идиллия, сообщает портал 7days.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ПлетнёваГруппа "Винтаж"отношения с дочерью

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Плетнева призналась, что порой дралась с 14-летней дочерью
Интересно?
Поделись с друзьями: