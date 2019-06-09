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Материнские будни: Никифорова с дочкой провела каникулы в Крыму

Актриса из сериала «Султан моего сердца» нашла время на отдых с 3-летней Аней.

Материнские будни: Никифорова с дочкой провела каникулы в Крыму
Александра Никифорова (Фото: Instagram.com/alexandra_nikiforova_official)

Актриса из русско-турецкого сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова вместе с 3-летней дочкой Аней провела каникулы в Крыму. Сама Саша родилась в Севастополе и старается время от времени наведываться в родные края, когда у нее появляется такая возможность. Однако из плотного съемочного графика у знаменитости не так много свободного времени. Недавно актриса побывала в Грузии, а в мае летала в Турцию. В эти поездки Александра отправлялась без дочери. Маленькую Анечку ей приходилось оставлять на попечение бабушки. С отцом девочки — режиссером Евгением Семеновым — актриса успела разойтись. Дочка появилась на свет, когда самой Саше уже исполнилось двадцать два года и на тот момент она была готова к материнству.

Несколькими днями ранее актриса опубликовала фото с дочерью. На снимке Александра держит малышку на руках.

«Дети растут очень быстро. Это наша боль, но это же и наша награда. Год назад я ругалась, когда дочь во время купания в море отходила от меня на расстояние больше метра или я не могла войти в воду одна, потому что она тут же бежала следом. А теперь Аня уже может спокойно подождать и дает мне возможность поплавать. Только приговаривает: «Мама, только не заплывай далеко, так, чтобы я тебя видела». Вот ведь, удивительная штука жизнь!» — отметила актриса.

Напомним, что сериале «Султан моего сердца» Александра Никифорова снялась вместе с Али Эрсаном Дуру. По словам актрисы, за время съемок они смогли подружиться и легко нашли общий язык. Несмотря на то, что Саша учила турецкий со своими партнером по съемочной площадке, она общалась на английском.

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Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердца
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Материнские будни: Никифорова с дочкой провела каникулы в Крыму
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