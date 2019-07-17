Садальский «состарил» и «омолодил» Татьяну Васильеву в рамках фоточелленджа

Актер театра и кино Стас Садальский присоединился к числу знаменитостей, которые приняли участие в звездном челлендже с «состариванием» лиц. После того, как сам артист предстал в образе «старичка» с сединой и припухшими веками вслед за своими коллегами по творческой сцене — Агатой Муцениеце, Кристиной Асмус, Гариком Харламовым и другими, он выбрал для эксперимента один из снимков близкой приятельницы — 72-летней Татьяны Васильевой. Ни для кого не секрет, что Садальского связывает с актрисой давняя дружба.

«В жизни женщины рано или поздно наступает момент, когда она должна окончательно определиться со своим возрастом и придерживаться его до конца», — подметил актер.

На личной страничке в Instagram Стас Садальский опубликовал свежий пост, разместив коллаж из отретушированных снимков Татьяны Григорьевны. На одном фото актриса запечатлена без мимических морщинок, а на втором предстала в образе «старушки».

Примечательно, что сама Татьяна Васильевна тщательно следит за своей внешностью. Актриса в курсе всех бьюти-новинок. В свои 72 года артистка придерживается правильного питания.