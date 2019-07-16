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Эмин Агаларов возобновил дружбу с бывшей женой

Певец уверен, что развод с Лейлой Алиевой пошел ему на пользу.

Эмин Агаларов возобновил дружбу с бывшей женой
Эмин и Лейла Алиева расстались в 2015 году. Фото: КП/Евгения Гусева, globallookpress.com

С дочерью азербайджанского президента Ильхама Алиева певец и предприниматель Эмин Агаларов расстался три года назад. А в конце прошлого года вторая супруга Алена Гаврилова родила артисту дочку Афину.

Эмин счастлив в новом браке и считает, что развод пошел ему только на пользу. По его словам, если отношения сошли на нет, то паре лучше развестись. Исполнитель даже возобновил дружеские отношения с Лейлой, которая в браке родила ему двоих наследников — Али и Микаила.

«Мы каждый день на связи. Мы как брат с сестрой, люди, которые родные. И это навсегда», — говорит Эмин.

Агаларов отметил, что нынешняя избранница ничуть не ревнует к бывшей. С женой он, случается, конфликтует, но совсем по другому поводу. Сам Эмин — человек очень ревнивый, справиться с этим разрушительным чувством ему удается не всегда. К счастью, Алена хорошо его понимает и ведет себя мудро, пишет «Собеседник».

Ранее азербайджанский артист признался, что в последнее время ссоры с женой участились. Но каждый раз после скандала он старается как можно скорее помириться с возлюбленной, поскольку понимает, что поступил неправильно. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Эмин даже не может работать, пока супруга его не простит.

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Эмин Агаларов возобновил дружбу с бывшей женой
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