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Эмин Агаларов признался в ссорах с молодой женой

Певец отметил, что конфликты с супругой случаются из-за его импульсивного характера.

Эмин Агаларов признался в ссорах с молодой женой
Певец Эмин Агаларов. Фото: globallookpress.com

Расставшись с Лейлой Алиевой, Эмин Агаларов женился на новой избраннице. Певец и Алена Гаврилова официально оформили отношения около года назад. Пара воспитывает дочку Афину, но после рождения наследницы в семье начали чаще случаться конфликты.

Эмин признается, что ссорится с женой чаще всего из-за своего вспыльчивого характера. Человек он очень эмоциональный и может обидеть свою супругу случайно, совсем не желая этого. При этом он понимает, что поступает неправильно, и пытается поскорее уладить конфликт.

«Когда мы с Аленой ссорились, я знал, что не смогу петь на концерте, потому что в голове одни переживания. В таких случаях всегда звонил ей: «Алена, надо мириться», – признается Эмин.

Артист отметил, что даже небольшое недопонимание он воспринимает очень остро и расстраивается настолько, что не может работать, пишет журнал ОК.

Напомним, на дочери азербайджанского президента Эмин Агаларов был женат несколько лет, в 2008 году у пары родились близнецы Микаил и Али. Бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения. По словам Алены Гавриловой, второй жены артиста, они общаются с Лейлой, а их дети дружат друг с другом, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Алена ГавриловаЛейла АлиеваЭмин Агаларов

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Эмин Агаларов признался в ссорах с молодой женой
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