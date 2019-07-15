Рустам Солнцев посчитал, что Чуев подходит Африкантовой больше, чем Капаклы

Недавно состоялась очередная свадьба участников проекта «Дом-2». 14 июля Марина Африкантова и Роман Капаклы поженились. Молодожены решили не устраивать пышное торжество и скромно расписались. При этом пара думает однажды отметить свадьбу с родными и близкими.

Африкантова и Капаклы часто ссорились и мирились, но это не помешало им заключить брак. Молодожены также не обратили внимание на большую разницу в возрасте: Роман Капаклы младше возлюбленной на 11 лет. После торжества пара обоснуется в столичной квартире, которая досталась жениху после удачного выигрыша.

Многие участники «Дома-2» не поддержали союз. Так, Рустам Солнцев совсем не рад новости. Шоумен привел Африкантову на телестройку, поэтому беспокоится о судьбе девушки. По мнению Солнцева, невеста совершает главную ошибку в её жизни.