Рустам Солнцев посчитал, что Чуев подходит Африкантовой больше, чем Капаклы

Недавно состоялась очередная свадьба участников проекта «Дом-2». 14 июля Марина Африкантова и Роман Капаклы поженились. Молодожены решили не устраивать пышное торжество и скромно расписались. При этом пара думает однажды отметить свадьбу с родными и близкими.
Африкантова и Капаклы часто ссорились и мирились, но это не помешало им заключить брак. Молодожены также не обратили внимание на большую разницу в возрасте: Роман Капаклы младше возлюбленной на 11 лет. После торжества пара обоснуется в столичной квартире, которая досталась жениху после удачного выигрыша.
Многие участники «Дома-2» не поддержали союз. Так, Рустам Солнцев совсем не рад новости. Шоумен привел Африкантову на телестройку, поэтому беспокоится о судьбе девушки. По мнению Солнцева, невеста совершает главную ошибку в её жизни.
«Она была бы гораздо счастливее с тем же Чуевым. Капаклы – это временный вариант «парковки», может быть, ему надо гражданство российское получить или еще что-то. (…) Мне, взрослому человеку, вся эта цыганско-молдаванская история понятна», — заявил Рустам Солнцев корреспонденту портала Teleprogramma.pro.