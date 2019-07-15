ЗВЕЗДЫ

Рустам Солнцев посчитал, что Чуев подходит Африкантовой больше, чем Капаклы

Шоумен, который привел девушку на «Дом-2», не рад свадьбе пары.

Рустам Солнцев посчитал, что Чуев подходит Африкантовой больше, чем Капаклы
Рустам Солнцев. Фото: globallookpress

Недавно состоялась очередная свадьба участников проекта «Дом-2». 14 июля Марина Африкантова и Роман Капаклы поженились. Молодожены решили не устраивать пышное торжество и скромно расписались. При этом пара думает однажды отметить свадьбу с родными и близкими.

Африкантова и Капаклы часто ссорились и мирились, но это не помешало им заключить брак. Молодожены также не обратили внимание на большую разницу в возрасте: Роман Капаклы младше возлюбленной на 11 лет. После торжества пара обоснуется в столичной квартире, которая досталась жениху после удачного выигрыша.

Многие участники «Дома-2» не поддержали союз. Так, Рустам Солнцев совсем не рад новости. Шоумен привел Африкантову на телестройку, поэтому беспокоится о судьбе девушки. По мнению Солнцева, невеста совершает главную ошибку в её жизни.

«Она была бы гораздо счастливее с тем же Чуевым. Капаклы – это временный вариант «парковки», может быть, ему надо гражданство российское получить или еще что-то. (…) Мне, взрослому человеку, вся эта цыганско-молдаванская история понятна», — заявил Рустам Солнцев корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марина АфрикантоваРоман КапаклыРустам Солнцевсвадьба

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рустам Солнцев посчитал, что Чуев подходит Африкантовой больше, чем Капаклы
Интересно?
Поделись с друзьями: