Звезды «Дома-2» о свадьбе Африкантовой: «Это главная ошибка всей её жизни»

Коллеги по телепроекту рассказали о своем отношении к неравному браку Африкантовой и Капаклы, который на 11 лет её младше.

Телепроект «Дом-2» за годы своего существования дал жизнь уже многим парам. Кто-то из парней и девушек встречался и расходился, кто-то вступал в брак, у самых счастливых благодаря телестройке даже появились дети. 14 июля проект явил миру еще одну новоиспеченную семью: Марина Африкантова и Роман Капаклы в этот день стали мужем и женой.

Пышной свадьбы с выкупом невесты, песнями и плясками в присутствии всей родни влюбленные устраивать не стали, они скромненько расписались и затем отметили это событие в ресторане. Мам, пап и прочих родственников там не было – молодожены обещают, что всё же устроят для них вечеринку, но не сейчас, а через пару месяцев.

Напомним, Марина и Роман начали встречаться около двух лет назад и многие этот союз не одобрили. Дело в том, что Африкантова старше своего избранника на 11 лет, за время отношений в рамках проекта они часто ссорились и всё не раз могло кончиться расставанием. Тем не менее, дело дошло до загса и теперь счастливая парочка будет строить любовь за периметром – в московской квартире, которую некоторое время назад выиграл Роман.

Портал Teleprogramma.pro решил связаться с настоящими легендами «Дома-2» и узнать, что они думают по поводу этого брака и того, насколько долгим он может быть.

Андрей Чуев: «Марина живёт одним днём»

До встречи со своим будущим супругом Марина Африкантова встречалась с Андреем Чуевым. В 2016 году они даже подали заявление в загс, но затем внезапно разбежались. По мнению Андрея, эта девушка живет одним днем и брак может развалиться, как только молодожены столкнутся с малейшими трудностями.

— Всем кажется, что жизнь за периметром такая же, как в «Доме-2», а она не такая, там же работать надо. Та же Марина очень любит, когда нет сложностей. Как только они замаячили, сразу начинаются поиски недостатков в партнере, начинается «какой ты плохой».

У меня-то хоть было что-то, а у Ромки нет ничего. Легко любить, когда нет проблем. За периметром всё станет понятно. Но я, конечно, желаю им пройти это испытание. Дай Бог, чтобы всё было хорошо.

По мнению Чуева, разница в возрасте в итоге скажется на этих отношениях, пусть сейчас она и незаметна.

— Марина по гороскопу Весы, сначала у нее одно мнение, потом другое. Ей всё равно – на 10 лет моложе или на 10 лет старше. Она живет одним днем и не думает о будущем. Сейчас ей хорошо и весело с Ромкой, но не будет Ромки – будет другой.

То, что родители молодоженов были против их брака, является еще одним тревожным сигналом, считает Андрей.

— С родителями там проблема. Я считаю, что мама Марины — реально психически нездоровый человек, у нее шизофрения, вялотекущая, но прогрессирующая, потому что здоровый адекватный человек совершать такие поступки и вести себя так просто не может. Кто-то говорит, что она хайпует, но я считаю, что это болезнь.

Татьяна Владимировна видит, что дочке хорошо. А кто именно рядом с ней – это ее не волнует, ведь у Марины уже много женихов было. Для нее это просто прикол.

Что касается мамы Ромы, то она, наверное, именно этого и боится – породниться с такими людьми. Она не в восторге от выбора сына, она понимает, что эта разница в возрасте сейчас не играет роли, а вот через 10 лет, когда Марине будет 44 года, а Роме 32… Тогда эта разница и заиграет, если они, конечно, проживут вместе всё это время.

Прошло много лет с тех пор, как Чуев и Африкантова расстались. В беседе с нашим корреспондентом Андрей заявил, что ни разу об этом не жалел.

— Я еще тогда говорил о том, что баба с возу – кобыле легче. И никакого чувства сожаления у меня после расставания с Мариной не было, я прекрасно знал, что встречу свою женщину. Так и случилось. Я женат уже два года, у нас 18 лет разницы. Ребенка планируем. Моя жена и Марина – это небо и земля.

Рустам Солнцев: «Это главная ошибка всей её жизни»

Именно Рустам Солнцев когда-то привел Марину Африкантову на проект и потому всё это время пристально следил за ее судьбой, беспокоился о ней. Парень, которого девушка выбрала себе в мужья, Рустаму совсем не нравится. По его словам, Капаклы в «Доме-2» особо не проявил себя и никто не может понять, за что этому странному типу дали квартиру в Москве.

— Марина рядом с ним, как вареная рыба в чуть солоноватой воде. Я считаю, что она просто ошиблась и это главная ошибка всей ее жизни. Она была бы гораздо счастливее с тем же Чуевым.

Капаклы – это временный вариант «парковки», может быть, ему надо гражданство российское получить или еще что-то. Такие варианты считываются на раз-два-три. Мне, взрослому человеку, вся эта цыганско-молдаванская история понятна. «Глазоньки закрой, а цепочка с шеи раз — и упала».

Степан Меньщиков: «Чуев ей дышать не давал»

Еще один «ветеран» проекта, Степан Меньщиков, считает, что к браку Африкантовой и Капаклы нужно относиться проще, ведь ничего плохого эти двое не делают.

— Я очень рад за Марину и Романа и поздравляю их с этим событием! Дай Бог им счастья, здоровья и любви до гробовой доски. И чтобы детишек много нарожали. А всё остальное – это неважно. Как говорит Алёна Водонаева, «чем бы дитя не тешилось – лишь бы не кололось».

У них четкие отношения, четко распределенные роли. Ей нравится Капаклы, ей с ним удобно. С Чуевым было по-другому: он ее зажимал, ей не хватало свободы, он ей дышать не давал. Марина сама привыкла руководить в отношениях, по маминому примеру. В этом браке она сама хозяйка и может управлять Ромой как хочет. И вообще, она очень сильная женщина и у нее большое будущее, как у Бузовой, — заявил Степан.

Что на самом деле ждет эту пару — покажет время. Наш портал присоединяется к поздравлениям Степана Меньщикова и желает Марине и Роману доказать всем недоброжелателям, что они неправы. Совет да любовь!