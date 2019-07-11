Ходченкова оригинально поздравила Вилкову с юбилеем

Актриса вспомнила забавное прозвище своей давней подруги, которой исполнилось 35 лет.

Екатерина Вилкова, известная зрителям по своей роли в сериале «Отель Элеон», отметила 35-летний юбилей. В числе множества поклонников, друзей, близких и коллег, актрису поздравила с днем рождения Светлана Ходченкова.

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Артистка сделала это весьма оригинально. Она разместила в Instagram совместную фотографию с Вилковой, на которой девушки дурачатся на краю бассейна. В комментарии к снимку Светлана раскрыла смешное прозвище подруги.

«С Днем рождения тебя, бабуль!» – написала Ходченкова.

Екатерина оценила шутку и ответила в той же манере, назвав коллегу кошкой. Поклонники же с готовностью оценили юмор актрис и присоединились к поздравлениям.

Напомним, Светлана Ходченкова на данный момент занята в новом проекте. Она снимается в фильме Александра Молочникова «Скажи ей», где ей досталась главная роль. Сюжет кинокартины расскажет зрителям о распавшейся семье. После развода мать принимает решение уехать навсегда в другую страну и увезти с собой сына. По словам Светланы, фильм станет увлекательной историей о непростом жизненном выборе. О дате выхода фильма пока ничего не известно.