Стас Пьеха признался, что в детстве был влюблен в Шэрон Стоун

Российский певец Стас Пьеха, который крайне не любит говорить о личной жизни, дал интернет-изданию Wday.ru откровенное интервью. Он рассказал о своей первой симпатии к девушке, отношении к любви как таковой и многом другом.

Как оказалось, Стас Пьеха влюбился, если можно это так назвать, в 8-9 лет. Ему нравилась девочка, что была чуть старше. К нему она относилась как к ребенку, а мальчик тем временем сильно переживал. Как и многие дети, юноша был влюблен и в знаменитость. У него вызывала симпатию настоящий секс-символ своего времени Шэрон Стоун.

«Основной инстинкт»: нога на ногу, такие сексуальные сцены. И она была очень красивая. Это моя первая детская влюбленность. Потом встретиться с ней не удалось, но видел на фотках — она такая взрослая сейчас уже», — говорит Пьеха.

Стас Пьеха признался, что с годами стал иначе относиться к понятию «любовь». За свою жизнь он несколько раз признавался женщинам в своих чувствах. Как он выразился сам, чтобы посчитать эти моменты, пальцев на руках хватит.

«Любовь — это желание делать что-то бескорыстно, не ожидая ничего взамен. Это про отдачу. Люблю — значит, готов отдавать, и мне хорошо, я не страдаю, и мне не больно. А если больно, то это не любовь, а деструктивные отношения», — полагает российский исполнитель.

Во время беседы Стас Пьеха затронул и «горячие темы». Он уверен, что на начальном этапе не нужно спешить с интимом, а от отношений на расстоянии и вовсе лучше отказаться. Последний вопрос, на который ответил исполнитель, касался вечной любви. По мнению знаменитости, в современном мире такое встречается крайне редко.

«Возможно ли это в моей жизни? Пока не знаю. Я делаю шаги к этому, так что посмотрим», — делится Стас Пьеха.