ЗВЕЗДЫ

Рекламу Moschino превратили в «разборку» между Шейк и Гагой

На прошлой неделе модель поделилась тизером проморолика известного итальянского бренда, снятого в духе сериала «Династия».

Рекламу Moschino превратили в «разборку» между Шейк и Гагой
В рекламу Moschino с Ириной Шейк "добавили" Леди Гагу. Фото: Global Look Press

Интернет-пользователей хлебом не корми, дай поупражняться в остроумии. На прошлой неделе Ирина Шейк в Instagram опубликовала первые кадры и тизер к проморолику Moschino, снятому в духе 1980-х.

Из увиденного можно сделать вывод, что сюжет рекламного фильма посвящен извечной теме любовного треугольника и измене.

Сетевые остряки зря терять времени не стали и шустро превратили промовидео в разборку между Ириной Шейк и Леди Гагой.

В начале видео показаны кадры из закулисья, где героиня певицы в фильме «Звезда родилась» говорит по телефону.

При этом озвучка взята из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», где новоявленная любовница режиссера Якина сообщает подруге, что тот «бросил свою кикимору».

Далее идут кадры из самого ролика Moschino, где одному из женских персонажей «приклеили» голову Леди Гаги, а другому — голову Брэдли Купера. В то время, как оба горе-влюбленных милуются, в комнату врываются Ирина Шейк с подругой Джиджи Хадид.

Дамы устраивают разборки с криками и оскорблениями.

О реакции Шейк и Гаги пока неизвестно, зато судя по отзывам интернет-пользователей, ролик ждет успех — он уже успел набрать множество просмотров и «лайков».

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Рекламу Moschino превратили в «разборку» между Шейк и Гагой
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