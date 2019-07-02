Ирина Шейк снялась в забавном проморолике в стиле 1980-х

Вместе с российской моделью в рекламе Moschino снялись Джиджи Хадид и Джоан Смолз.

Ирина Шейк поделилась тизером забавного проморолика известного итальянского бренда, в котором снялась наряду со своими коллегами Джиджи Хадид и Джоан Смолз.

Ролик снят в духе 1980-х и имеет явный отсыл к образам из популярного в то время сериала «Династия». Только в данном случае дизайнер Джереми Скотт не стал изобретать колесо и назвал его простенько, но со вкусом — Moschino.

«Так рада быть частью новой рекламной компании Moschino. Джереми всегда приносит в мир фэшн смех и радость», — написала Ирина, добавив, что релиз видео уже не за горами.

Мини-фильм начинается со сцены, в которой Джиджи Хадид играет разгневанную жену, застукавшую своего мужа с любовницей (Джоан Смолз).

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В следующем кадре появляется полулежащая на диване Шейк, которая болтает и смеется по телефону. На модели лишь аляповатая футболка и джинсы с пайетками.

Завершают ретро-образ крупные клипсы с поддельными каменьями и босоножки со стразами. О сериале «Династия» также напоминает пышная прическа и макияж Ирины.

В следующем кадре появляется белый особняк с колоннами и, собственно, название этого рекламного шедевра — Moschino. Весь видеоряд идет под ироничную музыку, подчеркивающую нарочитость всего происходящего.