Малахов решил помочь с трудоустройством молодым журналистам

Андрей Малахов прославился в начале 2000-х годов, когда стал вести передачу «Большая стирка». Со временем он стал вести ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, которое вскоре стало очень успешным. Благодаря безупречной репутации и славе многие звезды без размышлений соглашаются дать интервью именно Андрею. Он умеет деликатно общаться на важные темы и поднимает актуальные проблемы. Вот уже почти полтора года телеведущий работает на канале «Россия-1».

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Его уход с Первого канала стал главной новостью лета 2017 года. Теперь он ведет такие передачи, как «Привет, Андрей!» и «Прямой эфир». Малахов борется за рейтинги, приглашая самых известных и порой скандальных звезд. Также он уже больше десяти лет является редактором популярного журнала. В команду к Андрею мечтают попасть многие, и вот он решил дать такой шанс молодым и перспективным журналистам, а также блогерам.

В соцсети телеведущий объявил о начале конкурса. Любой желающий может прислать заявку на участие на определенный электронный адрес. В интервью Малахов рассказал, как он сам попал на телевидение, окончив с красным дипломом МГУ в 1995 году.

«Я сам пришел на практику тогда еще на советское телевидение. После летней практики так случилось, что задержался. Спасибо шеф-редактору Ларисе Львовне Зениной, которая настояла на том, чтобы я остался. В жизни должен быть человек, который поможет и сделает пропуск на телевидение», — поделился воспоминаниями Андрей.

По словам журналиста, в современном мире уже можно делать карьеру в Интернете, но он уверен, что настоящие профессионалы вырастают именно в классических институтах. Также телеведущий отметил, что опыт ему не так важен, так как человек быстро может его наработать. «Главное, чтобы было желание и горели глаза. Вот это все необходимо, когда ты делаешь команду-мечту», — подчеркнул Малахов. Для конкурса принимаются журналистские работы, которые подтолкнули к позитивным изменениям в той или иной сфере социальной жизни, об этом пишет издание «Комсомольская правда».