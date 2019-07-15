ЗВЕЗДЫ

Малахов решил помочь с трудоустройством молодым журналистам

Известный телеведущий организовал конкурс для молодых коллег и блогеров.

Малахов решил помочь с трудоустройством молодым журналистам
Андрей Малахов. фото: globallookpress.com

Андрей Малахов прославился в начале 2000-х годов, когда стал вести передачу «Большая стирка». Со временем он стал вести ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, которое вскоре стало очень успешным. Благодаря безупречной репутации и славе многие звезды без размышлений соглашаются дать интервью именно Андрею. Он умеет деликатно общаться на важные темы и поднимает актуальные проблемы. Вот уже почти полтора года телеведущий работает на канале «Россия-1».

Его уход с Первого канала стал главной новостью лета 2017 года. Теперь он ведет такие передачи, как «Привет, Андрей!» и «Прямой эфир». Малахов борется за рейтинги, приглашая самых известных и порой скандальных звезд. Также он уже больше десяти лет является редактором популярного журнала. В команду к Андрею мечтают попасть многие, и вот он решил дать такой шанс молодым и перспективным журналистам, а также блогерам.

В соцсети телеведущий объявил о начале конкурса. Любой желающий может прислать заявку на участие на определенный электронный адрес. В интервью Малахов рассказал, как он сам попал на телевидение, окончив с красным дипломом МГУ в 1995 году.

«Я сам пришел на практику тогда еще на советское телевидение. После летней практики так случилось, что задержался. Спасибо шеф-редактору Ларисе Львовне Зениной, которая настояла на том, чтобы я остался. В жизни должен быть человек, который поможет и сделает пропуск на телевидение», — поделился воспоминаниями Андрей.

По словам журналиста, в современном мире уже можно делать карьеру в Интернете, но он уверен, что настоящие профессионалы вырастают именно в классических институтах. Также телеведущий отметил, что опыт ему не так важен, так как человек быстро может его наработать. «Главное, чтобы было желание и горели глаза. Вот это все необходимо, когда ты делаешь команду-мечту», — подчеркнул Малахов. Для конкурса принимаются журналистские работы, которые подтолкнули к позитивным изменениям в той или иной сфере социальной жизни, об этом пишет издание «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Малаховзвездные истории

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Малахов решил помочь с трудоустройством молодым журналистам
Интересно?
Поделись с друзьями: