Малахов расстроился из-за расставания Лолиты с мужем

Телеведущий Андрей Малахов высказался по поводу расставания певицы Лолиты с пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Пара, напомним, была вместе на протяжении девяти лет. Этот союз казался очень крепким и надежным. Даже сама Лолита во время многочисленных интервью признавалась, что наконец-то встретила свое счастье.

По словам Андрея Малахова, ему бесконечно жаль, что Лолита и ее муж приняли решение расстаться. Он вспомнил, как прошлым летом яркая исполнительница делилась с ним радостной новостью. Они с супругом тогда приобрели участок земли в Болгарии, который собирались обустраивать.

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По словам Малахова, тогда Лолита шутила, что на их участке сорняки ростом с мужа. Кроме того, она делилась чуть позже, что много времени они с Ивановым потратили на постройку бани, беседок и самого дома. При этом известно, что Дмитрий Иванов сам лично обустраивал особняк. Он любил копаться на приусадебной территории, занимался ландшафтным дизайном. Все в доме он обустраивал с душой, подбирая каждый камушек, сообщает «СтарХит».

Отметим, что вскоре после новостей о расставании Лолита отправилась с выступлениями в Донбасс. Кстати, звезда едва не попала под обстрел в районе Первомайска, о чем рассказывала в социальных сетях.