Усатый нянь: Игорь Николаев на пляже Юрмалы побыл в роли воспитателя

Певец и композитор на побережье следил не только за собственной доверью, но и за детьми Пугачевой и Галкина.

Игорь Николаев со всей семьей, женой Юлией Проскуряковой и 3-летней дочкой Вероникой, проводит время в Юрмале, на Рижском взморье. На музыкальный фестиваль «Рандеву», который в пятый раз проводит в Юрмале Лайма Вайкуле, прибыла и ее давняя подруга Алла Пугачева вместе с семьей, детьми Лизой и Гарри и мужем Максимом Галкиным.

больше по теме Максим Галкин и Алла Пугачева сводили детей в зоопарк Забавное и трогательное видео с участием Лизы и Гарри сразу стало популярным в Сети.

Максим уже дал концерт в зале «Дзинтари», на котором побывали его дети. Успевают малыши и отдыхать на белоснежных пляжах взморья. Игорь Николаев разместил в своем Instagram яркий снимок в компании дочки Вероники, Гарри и своей крестной дочери Лизы, который подписал: «Любимые детки затащили бывалого боцмана на катамаран! У нас отличная команда! Приключения начинаются».

Подписчики восторженно отозвались на пост Николаева, назвав его «усатым нянем» и «маэстро среди цветов жизни».

Ранее Игорь опубликовал снимок с дочкой, сделанный в юрмальской квартире семейной пары. Знаменитый музыкант несколько лет назад приобрел жилье в Латвии. Главная причина в том, что эта страна дает лицам, купившим дорогую недвижимость, вид на жительство в Евросоюзе, а Николаеву, как постоянно гастролирующему артисту, это необходимо.