ЗВЕЗДЫ

Усатый нянь: Игорь Николаев на пляже Юрмалы побыл в роли воспитателя

Певец и композитор на побережье следил не только за собственной доверью, но и за детьми Пугачевой и Галкина.

Усатый нянь: Игорь Николаев на пляже Юрмалы побыл в роли воспитателя
Игорь Николаев/instagram.com/igor_nikolaev_music/

Игорь Николаев со всей семьей, женой Юлией Проскуряковой и 3-летней дочкой Вероникой, проводит время в Юрмале, на Рижском взморье. На музыкальный фестиваль «Рандеву», который в пятый раз проводит в Юрмале Лайма Вайкуле, прибыла и ее давняя подруга Алла Пугачева вместе с семьей, детьми Лизой и Гарри и мужем Максимом Галкиным.

Максим уже дал концерт в зале «Дзинтари», на котором побывали его дети. Успевают малыши и отдыхать на белоснежных пляжах взморья. Игорь Николаев разместил в своем Instagram яркий снимок в компании дочки Вероники, Гарри и своей крестной дочери Лизы, который подписал: «Любимые детки затащили бывалого боцмана на катамаран! У нас отличная команда! Приключения начинаются».

Подписчики восторженно отозвались на пост Николаева, назвав его «усатым нянем» и «маэстро среди цветов жизни».

Ранее Игорь опубликовал снимок с дочкой, сделанный в юрмальской квартире семейной пары. Знаменитый музыкант несколько лет назад приобрел жилье в Латвии. Главная причина в том, что эта страна дает лицам, купившим дорогую недвижимость, вид на жительство в Евросоюзе, а Николаеву, как постоянно гастролирующему артисту, это необходимо.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваИгорь НиколаевЛиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкинфестиваль "Рандеву"Юлия ПроскуряковаЮрмала

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Усатый нянь: Игорь Николаев на пляже Юрмалы побыл в роли воспитателя
Интересно?
Поделись с друзьями: