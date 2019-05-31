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Игорь Николаев небанально поздравил бывшую жену с днем рождения

Композитор пожелал экс-супруге фееричного концерта, который пройдет 31 мая.

Игорь Николаев небанально поздравил бывшую жену с днем рождения
Игорь Николаев/globallookpress.com

Известный композитор Игорь Николаев поздравил бывшую супругу Наташу Королеву в Instagram с днем рождения. Он опубликовал отрывок из песни «Прощайте детские мечты», которую когда-то много лет назад специально написал для Королевой.

«Наташа, с Днём рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям! Фееричного концерта сегодня!» — отметил Игорь Николаев.

Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева состояли в браке с 1992 по 2001 год. Сейчас певица замужем за шоуменом Сергеем Глушко, который больше известен под псевдонимом Тарзан. Игорь Николаев обрел свое счастье с молодой супругой Юлией Проскуряковой. Несмотря на расставание, Королева и Николаев с теплотой вспоминают годы, проведенные вместе. Им удалось сохранить прекрасные отношения.

Добавим, что Наташе Королевой 31 мая исполнилось 46 лет. По этому поводу в театре «Русская песня» пройдет ее сольный концерт. Звезда пообещала выйти на сцену в короне за миллион рублей, которую ей подарили.

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Тэги:

день рожденияИгорь НиколаевНаташа Королева
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Игорь Николаев небанально поздравил бывшую жену с днем рождения
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