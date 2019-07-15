Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью

Константин Хабенский ведет закрытый образ жизни, у него нет своей странички в социальных сетях, поэтому каждая фотография, в которой актер раскрывается с личной стороны, становится маленькой сенсацией. Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.

«Лето. Наконец-то», — подписала снимок актриса. Семья отдыхает сейчас на юге Турции, в Белеке.

Нежность Хабенского настолько растрогала фанатов, что они не поскупились на комментарии. «Какая красотаааа!», «Самые крепкие и ласковые объятия», «В надежных папиных руках!», «Какое нежное фото», «Милота», «Очень трогательно! Счастье!» — написали поклонники Хабенского.

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Ольга Литвинова в отличие от мужа, ведет блог в Instagram, но тоже не часто публикует семейные снимки. Например, Александру, старшую дочку, актриса последний раз показывала еще в прошлом году, поэтому многие подписчики в своих комментариях обращали внимание на то, как выросла девочка за последнее время. 1 февраля у пары родилась еще одна дочь, но Ольга и Константин не только не афишировали снимки с малышкой, но скрывают даже имя девочки.

Напомним, что у Константина Хабенского есть 12-летний сын Иван от первого брака. Ребенок живет с бабушкой в Барселоне, где актер купил им недвижимость. Мать мальчика, журналистка Анастасия Смирнова, скончалась одиннадцать лет назад.