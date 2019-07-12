69-летний Буйнов вспомнил любовный эпизод из бурной молодости

Александр Буйнов — талантливый российский певец, актер и композитор. Артист не скрывает своей бурной личной жизни — исполнитель был трижды женат, у него двое детей, причем сын Алексей появился от внебрачной связи.

11 июля 69-летний Буйнов выступил на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и поделился воспоминаниями из бурной молодости, которые связаны как раз с этим временем года и северной столицей.

«Одну белую ночь я вспоминаю из далекой юности, когда мы с девушкой сидели в подъезде и целовались, пока не взошло солнце. Это была лучшая белая ночь», — приводит слова Александра Николаевича «Пятый канал».

Отметим, что в этом году фестиваль «Белые ночи» проходит в Петербурге с 11 по 13 июля. Участниками большого концерта стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Дима Билан, Светлана Лобода, а также зарубежные артисты — Крис Норман, Level 42, Бонни Тайлер и многие другие.

Напомним, что сейчас Александр Буйнов счастлив в браке с женой Аленой. В конце июня певец трогательно поздравил супругу с днем рождения.