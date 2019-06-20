ЗВЕЗДЫ

«У моей любимой день рождения»: Буйнов поздравил супругу

Певец отметился ироничным поздравлением, не забыв и о музыкальном сопровождении.

«У моей любимой день рождения»: Буйнов поздравил супругу
Александр Буйнов Фото: Globallookpress

Александр Буйнов не часто рассказывает о личной жизни. Его социальные сети заполнены снимками с коллегами или фотоотчетами с выступлений, но сегодня певец опубликовал фото своей жены Алены.

Артист поздравил супругу, в шутку отметив, что она Близнецы по знаку зодиака, а это, по словам астрологов, «такое счастье, типа у вас теперь целый гарем!».

«Я счастлив…, но когда весь гарем встает не с той ноги?! Ну, и ладно, главное, чтобы гарем был здоров и весел! Тогда и мне, и всем ХОРОШО!» — написал Буйнов.

К фотографии он приложил песню с поздравлениями, в которой пелось: «У моей любимой день рождения».

К поздравлениям Александра присоединились его коллеги по сцене — Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская и Олег Газманов. Все тепло высказались об имениннице и пожелали ей всего наилучшего.

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Александр Буйнов

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«У моей любимой день рождения»: Буйнов поздравил супругу
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