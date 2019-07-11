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Соседов выразил недовольство новой песней Ротару

Музыкальный эксперт объяснил, почему творчество легендарной артистки перестало быть талантливым.

Соседов выразил недовольство новой песней Ротару
София Ротару. Фото: globallookpress.com

Накануне София Ротару с триумфом вернулась на сцену. Певица зажигательно выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве, исполнив свои легендарные хиты «Лаванда», «Червона рута», а также одну из новых композиций.

Артистка обещает удивить поклонников еще одной песней. Она уже записала новинку, которую планирует представить публике в августе. Правда, не все музыкальные критики приветствуют возвращение давно не выступавшей исполнительницы.

Как считает Сергей Соседов, творчество Софии Михайловны – давно минувший век. Гениальные композиторы, с которыми она работала на пике своей популярности, уже умерли. Скончался и супруг певицы Анатолий Евдокименко, который подбирал для нее идеальный репертуар и делал аранжировки песен. Поэтому новый хит звезды просто не может получиться хорошим.

«Думаю, что будет очередная шлаковая песня. У Сони в последние годы появилось полно муторных песен. Неталантливо, немузыкально, нехитово. Но другого материала у нее нет», – цитирует известного критика «Собеседник».

Отметим, вряд ли с подобным определением согласятся многочисленные фанаты Ротару. Украинская артистка остается небывало востребованной и в свой 71 год. Кроме того, певица успешно привлекает и аудиторию помоложе. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, на киевском Atlas Weekend она появилась в по-настоящему молодежном образе – расшитом пайетками сверкающем платье и черной кожаной куртке-косухе.

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критикапевицаСергей СоседовСофия Ротару

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Соседов выразил недовольство новой песней Ротару
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