ЗВЕЗДЫ

71-летняя Ротару выступила хедлайнером фестиваля в Киеве

Для выхода на сцену артистка выбрала не только элегантное платье, но и модную кожаную куртку.

71-летняя Ротару выступила хедлайнером фестиваля в Киеве
София Ротару / Global look press

София Ротару в свои 70 с лишним лет продолжает не только замечательно выглядеть, но и зажигательно выступать на сцене. Так, 9 июля, легендарная артистка стала хедлайнером первого дня фестиваля Atlas Weekend.

Для выхода на сцену 71-летняя Ротару выбрала длинное сверкающее платье и черную укороченную кожаную куртку. Образ звезды получился по-настоящему молодежным.

Певица исполнила такие хиты, как «Червона рута», «Одна калина», «Лаванда», «Я назову планету именем твоим». Кроме того, София Михайловна представила и новую композицию под названием «Музыка моей любви».

Фотографии и видео с мероприятия уже появились на официальной странице фестиваля в соцсети Instagram.

«Выступление просто огонь», «София Михайловна лучшая», «С каждой старой песней — голос звучал моложе и моложе», «Всё было отлично) Насладился певицей от души. Как всегда молода, хороша, свежа и зажгла зал)))», — отметили интернет-пользователи в комментариях.

А уже в конце августа София Ротару впервые за долгое время выступит в России. Украинская певица выйдет на сцену «Новой волны» в Сочи.

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КиевСофия Ротаруфестиваль

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71-летняя Ротару выступила хедлайнером фестиваля в Киеве
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