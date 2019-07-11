Клуни устроил Питту и Энистон очередное романтическое свидание

Джордж Клуни счастлив в браке со своей супругой Амаль. А коль его брак иначе, как удачным, не назовешь, то нет ничего удивительного, что актер хочет видеть такими же довольными и своих друзей.

Глядя на Брэда Питта и Дженнифер Энистон Клуни решил, что актер — одинок и чертовски привлекателен, актриса — одинока и не менее хороша, да и устроил им романтическое свидание.

Спустя 14 лет после развода артистов, Клуни заделался сводником, чтобы воссоединить бывших супругов. В минувший уик-энд он тайно снял виллу в Риме, куда приехал с Амаль и пригласил туда Джен и Брэда.

больше по теме Брэд Питт оказался на свидании с Дженнифер Энистон Джордж и Амалия Клуни устроили друзьям совместный отдых в Италии.

«Джордж хочет видеть одного из своих друзей — Брэда Питта — снова счастливым. А для этого нужно лишь одно: Дженнифер Энистон», — утверждает источник.

Питт и Энистон остановились в частном особняке в столице Италии. Джордж все организовал, сказав в агентстве, что арендует виллу для своих родителей, чтобы избежать любопытных глаз.

«Все было очень романтично, во многом благодаря персоналу, чьей первейшей обязанностью было соблюдать конфиденциальность», — поясняет инсайдер.

Более того, источник утверждает, что Брэд также стремится к воссоединению с Джен и делает все возможное, чтобы убедить ее в том, что ему можно доверять, пишет Mirror.

Напомним, что брак актеров распался после того, как Питт влюбился в Анджелину Джоли на съемках фильма «Миссис и мистер Смит» в 2004 году.