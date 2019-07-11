ЗВЕЗДЫ

Клуни устроил Питту и Энистон очередное романтическое свидание

Актер снял для своих друзей виллу.

Клуни устроил Питту и Энистон очередное романтическое свидание
Джордж Клуни хочет устроить личную жизнь Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Фото: Global Look Press

Джордж Клуни счастлив в браке со своей супругой Амаль. А коль его брак иначе, как удачным, не назовешь, то нет ничего удивительного, что актер хочет видеть такими же довольными и своих друзей.

Глядя на Брэда Питта и Дженнифер Энистон Клуни решил, что актер — одинок и чертовски привлекателен, актриса — одинока и не менее хороша, да и устроил им романтическое свидание.

Спустя 14 лет после развода артистов, Клуни заделался сводником, чтобы воссоединить бывших супругов. В минувший уик-энд он тайно снял виллу в Риме, куда приехал с Амаль и пригласил туда Джен и Брэда.

«Джордж хочет видеть одного из своих друзей — Брэда Питта — снова счастливым. А для этого нужно лишь одно: Дженнифер Энистон», — утверждает источник.

Питт и Энистон остановились в частном особняке в столице Италии. Джордж все организовал, сказав в агентстве, что арендует виллу для своих родителей, чтобы избежать любопытных глаз.

«Все было очень романтично, во многом благодаря персоналу, чьей первейшей обязанностью было соблюдать конфиденциальность», — поясняет инсайдер.

Более того, источник утверждает, что Брэд также стремится к воссоединению с Джен и делает все возможное, чтобы убедить ее в том, что ему можно доверять, пишет Mirror.

Напомним, что брак актеров распался после того, как Питт влюбился в Анджелину Джоли на съемках фильма «Миссис и мистер Смит» в 2004 году.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брэд ПиттБрэд Питт последние новостиДженнифер ЭнистонДжордж Клуни

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Клуни устроил Питту и Энистон очередное романтическое свидание
Интересно?
Поделись с друзьями: