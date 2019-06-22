Брэд Питт сожалеет о разводе с Дженнифер Энистон

Брэд Питт болезненно переживает развод с Анджелиной Джоли. Актер занимается скульптурой и живописью, чтобы выплеснуть накопившуюся боль. После девяти лет супружеской жизни голливудская знаменитость все чаще общается с другой бывшей супругой – Дженнифер Энистон.

Актриса поддерживала счастливые отношения с Брэдом Питтом. Их считали самой красивой парой Голливуда, пока актер не закрутил роман с Джоли на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Сейчас Брэд Питт свободен, так же, как и Дженнифер Энистон. Со временем он начинает понимать, что зря бросил бывшую жену.

«Он осознал, что расставание с Дженнифер ради Анджелины было одной из самых больших ошибок в его жизни. Брэд Питт признается друзьям, что со временем ему стало ясно, как он любил Энистон», — рассказал инсайдер порталу «Latin Times».

Брэд Питт извинился перед бывшей супругой за всю боль, которую он причинил ей после развода. «Это был самый откровенный разговор», — заметил инсайдер. Дженнифер Энистон смогла простить экс-мужа.