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Жена Эмина Агаларова призналась, что продолжает общаться с Лейлой Алиевой

Недавно ставшая мамой Алена Гаврилова ответила в своем блоге на вопросы поклонников.

Жена Эмина Агаларова призналась, что продолжает общаться с Лейлой Алиевой
Эмин Агаларов, Лейла Алиева. Коллаж: КП/Евгения Гусева, globallookpress©Alexander Keltik

Эмин Агаларов и дочь президента Азербайджана Лейла Алиева расстались в 2015 году после девяти лет брака. В скором времени певец женился на новой избраннице Алене Гавриловой, которая в новогоднюю ночь родила ему дочку.

Молодая мама активно ведет свой аккаунт в Instagram и часто общается со своими подписчиками. Конечно, поклонников Эмина интересует, как складываются отношения пары с его экс-супругой, недавно Алена ответила и на этот вопрос.

«Мы все общаемся и в хороших отношениях! Дети тоже дружат!» – призналась Гаврилова в «сториз».

Напомним, в июле прошлого года, после второй свадьбы Агаларова, поклонники заподозрили, что Лейла, у которой с Эмином двое общих детей, тяжело переживает расставание с возлюбленным. Дочь азербайджанского лидера поделилась своими эмоциями в грустном стихотворении, которое опубликовала в соцсети, однако подробностей ситуации так и не раскрыла.

Фото: Instagram@agavrilova777

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Жена Эмина Агаларова призналась, что продолжает общаться с Лейлой Алиевой
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