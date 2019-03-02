Жена Эмина Агаларова призналась, что продолжает общаться с Лейлой Алиевой

Эмин Агаларов и дочь президента Азербайджана Лейла Алиева расстались в 2015 году после девяти лет брака. В скором времени певец женился на новой избраннице Алене Гавриловой, которая в новогоднюю ночь родила ему дочку.

Молодая мама активно ведет свой аккаунт в Instagram и часто общается со своими подписчиками. Конечно, поклонников Эмина интересует, как складываются отношения пары с его экс-супругой, недавно Алена ответила и на этот вопрос.

«Мы все общаемся и в хороших отношениях! Дети тоже дружат!» – призналась Гаврилова в «сториз».

Напомним, в июле прошлого года, после второй свадьбы Агаларова, поклонники заподозрили, что Лейла, у которой с Эмином двое общих детей, тяжело переживает расставание с возлюбленным. Дочь азербайджанского лидера поделилась своими эмоциями в грустном стихотворении, которое опубликовала в соцсети, однако подробностей ситуации так и не раскрыла.