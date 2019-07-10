Кабо с опозданием поздравила Певцова с 56-летием

Ольга Кабо с опозданием поздравила народного артиста России, актера театра и кино Дмитрия Певцова с 56-летием. Знаменитость обратилась к избраннику Ольги Дроздовой на личной страничке в Instagram спустя сутки после его дня рождения. Только вечером 9 июля актриса нашла время для того, чтобы поздравить именинника, пожелав Дмитрию Певцову новых творческих свершений.

Актер появился на свет 8 июля 1963 года в Москве. Вместе с Ольгой Дроздовой артист воспитывает одиннадцатилетнего сына Елисея. Супруги вместе уже двадцать пять лет. Однако долгожданного наследника актриса подарила мужу только спустя тринадцать лет совместной жизни.

«Отметил свой день рождения мой прекрасный и талантливый коллега, любимый артист, невероятный Дима Певцов! С Димой знакома очень давно, столько связано общих воспоминаний… Желаю добра, вдохновения, феерических премьер, мира в семье и безостановочного творчества!!! С Днем рождения», — подписала Кабо совместный снимок с Дмитрием Певцовым.

Ранее актер на личной страничке в Instagram опубликовал пост, заявив, что будет блокировать всех хейтеров за критику в адрес его супруги. Певцов во всем поддерживает возлюбленную, требуя, чтобы его подписчики уважительно относились к его близким и семье.