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Певцов блокирует хейтеров за критику в адрес Дроздовой

Актер лично обратился к подписчикам своей страницы в Instagram.

Певцов блокирует хейтеров за критику в адрес Дроздовой
Ольга Дроздова и ее супруг Дмитрий Певцов (Фото: Globallookpress.com)

55-летний Дмитрий Певцов опубликовал на личной страничке в Instagram свежий видеоролик, где он запечатлен вместе со своей избранницей Ольгой Дроздовой. В комментариях к своему посту супруг актрисы обратился к подписчикам, решив лично предупредить их о блокировке.

По словам Дмитрия, он отправит в бан всех хейтеров, которые будут писать «гадости» в адрес его жены. Актер подметил, что ему надоело сталкиваться с подобным отношением поклонников. Поэтому он решил применить более жесткие меры, отправляя фанатов в бан за критику.

«Как честный человек, не могу не предупредить: каждый кто напишет гадость про мою жену, будет немедленно мной заблокирован… Как говорила одна печка из сказки: «Сам испек, сам и кушай». Вы уж извините, но будет так, ибо — надоело…» — отметил Певцов.

Напомним, что вместе с Ольгой Дроздовой актер воспитывает сына Елисея, в августе мальчику исполнится двенадцать лет. Он появился на свет в 2007 году.

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Певцов блокирует хейтеров за критику в адрес Дроздовой
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