79-летняя Светличная призналась, что до сих пор сводит мужчин с ума

Светлана Светличная — известная советская и российская актриса, а также та самая сексапильная блондинка из легендарного фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В свои 79 лет артистка по-прежнему может дать фору молодым. Светличная признается, что до сих пор пользуется успехом у мужчин. Особенно она заметила это во время своего отдыха в Турции.

«Пусть это прозвучит нескромно, но зато правда. Турки мне говорили, что я самая красивая. Дело в том, что «Бриллиантовую руку» показывают и в Турции. Именно поэтому я там узнаваема! Меня любят и помнят везде: и у нас, и в Турции, и в Китае», — сказала Светлана Афанасьевна в интервью изданию «Собеседник».

Актриса добавила, что местные мужчины везде ходили за ней по пятам и постоянно осыпали комплиментами.

Секрет ее успеха прост, уверена звезда советского кинематографа. Светличная старается всегда держать себя в форме, а ее фигура практически не изменилась со времен молодости и той самой «горячей» роли в «Бриллиантовой руке».

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