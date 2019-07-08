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57-летняя Гвердцители подчеркнула стройность фигуры бархатным платьем

Многие подписчики страницы певицы в Instagram заметили, что певица значительно похудела.

57-летняя Гвердцители подчеркнула стройность фигуры бархатным платьем
Тамара Гвердцители / Global look press

Тамара Гвердцители — советская и украинская эстрадная певица, обладательница редкого контральто, пианистка и актриса. В свои 57 лет артистка продолжает прекрасно выглядеть и радовать поклонников не только своими вокальными данными, но и красотой.

Почитатели творчества Тамары Михайловны привыкли к ней, как к женщине с пышными формами, однако в последнее время 57-летняя певица демонстрирует небывалую стройность.

Так, Гвердцители опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она предстала в черном бархатном платье в пол. Наряд еще больше подчеркнул стройную фигуру исполнительницы.

Реакция верных поклонников не заставила себя ждать. Многие даже поинтересовались секретом похудения певицы.

«Так хочется услышать ваш секрет похудения — борюсь изо всех сил! Вы очаровательны!», «Нравится уникальный голос, манера поведения, надеюсь, что похудели, не затронув здоровья!!», «Не верю! Как у Станиславского, не похожа сама на себя, где та пухленькая красотка?», «Тамара очень постройнела», — отметили подписчики в комментариях.

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57-летняя Гвердцители подчеркнула стройность фигуры бархатным платьем
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