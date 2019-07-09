Юлия Михалкова поделилась отпускными кадрами из Сочи

В последнее время звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова редко публикует фотографии в купальнике. Именно поэтому поклонники особенно обрадовались, когда увидели редкие кадры актрисы в бикини, сделанные на яхте во время короткого отдыха Сочи, где она была проездом между выступлениями.

Видеоролик появился в Instagram Stories на странице Михалковой. На нем 35-летняя актриса позирует в черном раздельном купальнике и демонстрирует публике свою стройную фигуру с аппетитными формами.

Ранее артистка рассказывала, как поддерживает свой вес. Михалкова может позволить себе съесть что-то вкусное, но потом обязательно отработает свою «слабость» в спортзале.

больше по теме Юлию Михалкову раскритиковали за неспортивный вид на тренировке Актриса опубликовала короткий ролик с последнего занятия в спортивном зале.

Напомним, что на днях звезда шоу «Уральские пельмени» немало удивила поклонников новым неожиданным амплуа. На своей странице в соцсети Михалкова поделилась фотографией, где она предстала в образе волшебного эльфа. Также артистка призналась, что с удовольствием приняла бы участие в съемках детского фильма.