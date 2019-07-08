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Юлия Михалкова примерила роль сказочного эльфа

Актриса давно мечатет сняться в детском фильме.

Юлия Михалкова примерила роль сказочного эльфа

Широко известная публике по ролям в шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в Сети фотографию, где она изображена в роли эльфа.

«Похожи мы на мультяшных персонажей? Мне кажется, да. Я на самом деле безумно хотела бы принять участие в съёмках детского фильма. Что-то такое же доброе, как «Морозко». Самой, может, организовать съёмки?!» — написала Михалкова на своей страничке в Instagram.

Юлия Михалкова/instagram.com

Подписчики участницы «Уральских пельменей» согласились, что сейчас хороших и добрых детских фильмов очень не хватает, а ей пожелали сыграть роль доброй феи.

Напомним, помимо участия в комедийном шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова еще работала ведущей на телевидении. Свой талант она проявила и на музыкальном поприще, совместно с участником проекта «Смысловые галлюцинации» Алексеем Завьяловым записала песни «Юля-красотуля» и «Моё сердце для тебя», а с рэп-исполнителем Стеном выпустила сингл «Если нет».

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Юлия Михалкова

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Юлия Михалкова примерила роль сказочного эльфа
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