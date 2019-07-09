ЗВЕЗДЫ

Пиар-директор Алибасова рассказал об отношениях продюсера с собственным сыном

Вадим Горожанкин поведал, что пока создатель группы «На-На» готовится к гастрольному туру, наследник продолжает зарабатывать на имени отца.

Пиар-директор Алибасова рассказал об отношениях продюсера с собственным сыном
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Прошло больше месяца с момента, когда Бари Алибасов пережил серьезное отравление с последующим пребыванием в реанимации. Сейчас продюсер чувствует себя гораздо лучше и уже строит продюсерские планы. Изначально Алибасов намеревался с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной уехать на отдых в Черногорию, однако теперь принял другое решение.

Бари Алибасов и группа На-На. Фото
Вместо отдыха в Черногории Алибасов займется туром группы «На-На». Фото: globallookpress

«Сто процентов Бари Каримович не поедет в Черногорию. Он не поедет и в какое-либо другое место. Сейчас Алибасов полностью сконцентрировался на работе и на шоу-программе группы «На-На». Готовится большой тур группы, Бари Каримович занимается только этим и больше не хочет ни на что отвлекаться», — сказал пиар-менеджер коллектива Вадим Горожанкин порталу Teleprogramma.pro.

PR-директор продюсера отметил, что Бари Алибасов чувствует себя отлично. Между ним и его женой царит идиллия. Как выяснилось, Алибасов также благосклонен к сыну и не считает его своим врагом. После того, как в прессе появились слухи о лишении Алибасова-младшего наследства, продюсер поспешил опровергнуть домыслы.

По словам Горожанкина, Алибасов относится к сыну нейтрально: нет теплых чувств, но нет и ненависти. Создатель группы «На-На» не мешает Алибасову-младшему зарабатывать деньги на своем имени. Сын не отказывался от денежного вознаграждения за участие в ток-шоу. По мнению пиар-менеджера, в этом нет ничего особенного: никто не откажется от появления в жизни новых финансовых возможностей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиБари Алибасов-младшийГруппа "На-на"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пиар-директор Алибасова рассказал об отношениях продюсера с собственным сыном
Интересно?
Поделись с друзьями: