Пиар-директор Алибасова рассказал об отношениях продюсера с собственным сыном

Прошло больше месяца с момента, когда Бари Алибасов пережил серьезное отравление с последующим пребыванием в реанимации. Сейчас продюсер чувствует себя гораздо лучше и уже строит продюсерские планы. Изначально Алибасов намеревался с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной уехать на отдых в Черногорию, однако теперь принял другое решение.

«Сто процентов Бари Каримович не поедет в Черногорию. Он не поедет и в какое-либо другое место. Сейчас Алибасов полностью сконцентрировался на работе и на шоу-программе группы «На-На». Готовится большой тур группы, Бари Каримович занимается только этим и больше не хочет ни на что отвлекаться», — сказал пиар-менеджер коллектива Вадим Горожанкин порталу Teleprogramma.pro.

PR-директор продюсера отметил, что Бари Алибасов чувствует себя отлично. Между ним и его женой царит идиллия. Как выяснилось, Алибасов также благосклонен к сыну и не считает его своим врагом. После того, как в прессе появились слухи о лишении Алибасова-младшего наследства, продюсер поспешил опровергнуть домыслы.

больше по теме Бари Алибасов поставил точку в разговорах о его наследстве По словам продюсера, сын остается его единственным наследником.

По словам Горожанкина, Алибасов относится к сыну нейтрально: нет теплых чувств, но нет и ненависти. Создатель группы «На-На» не мешает Алибасову-младшему зарабатывать деньги на своем имени. Сын не отказывался от денежного вознаграждения за участие в ток-шоу. По мнению пиар-менеджера, в этом нет ничего особенного: никто не откажется от появления в жизни новых финансовых возможностей.