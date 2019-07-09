Пиар-директор Алибасова признался, из-за чего Бари отменил летний отпуск

Пиар-менеджер Бари Алибасова и группы «На-На» рассказал о нынешних планах продюсера.

После того, как врачи НИИ Скорой помощи имени Склифосовского выписали Алибасова из реанимации, музыкальный продюсер не может определиться, что же ему делать дальше. Сначала сын Бари Каримовича Бари Бариевич обещал отвезти его на реабилитацию в лучшую клинику Казахстана. Потом продюсер оказался без присмотра в своей квартире в неадекватном состоянии.

Накануне появилась новая информация — теперь Алибасов-старший собирается в отпуск в Черногорию и компанию ему составит жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

— Сто процентов Бари Каримович не поедет ни в Черногорию. Он не поедет и в какое-либо другое место. Сейчас Алибасов полностью сконцентрировался на работе и на шоу-программе группы «На-На». Готовится большой тур группы «На-На», Бари Каримович занимается только этим и больше не хочет ни на что отвлекаться.

Состояние здоровья не на высоте, но он не хочет оставлять работу. В отношениях с Лидией Федосеевой-Шукшиной у Бари Каримовича все в порядке, нет никаких проблем и разногласий. Они не планируют отпуск только потому, что Алибасов не готов отвлекаться от работы, — рассказал порталу Teleprogramma.pro пиар-менеджер продюсера и группы «На-На» Вадим Горожанкин.

Горожанкин про Бари-младшего: «Предлагали деньги, и он брал»

Пиар-агент рассказал и о взаимоотношениях Бари-младшего и Бари-старшего. По его словам, никаких значительных изменений после отравления не произошло. Горожанкин уверен, что и раньше отец и сын общались достаточно ровно: младший зарабатывал с помощью имени отца, а старший не мешал ему это делать.

— У Бари-старшего и Бари-младшего сейчас такие же отношения, какими они были всегда: нельзя сказать, что они теплые или, что папа не чает души в сыне. В то же время нельзя сказать, что они враги. Скорее, отношения нейтральные.

Был период, когда Бари-младший ходил по телеканалам и получал деньги за съемки. В принципе, любой человек не отказался бы от съемок. Я не думаю, что кто-нибудь сказал бы, что ему деньги не нужны и он будет бесплатно говорить. И он брал. В чем проблема? Предлагали деньги и он брал, — продолжает собеседник портала Teleprogramma.pro.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу, отравившись средством для чистки труб «Крот». Медики ввели музыкального продюсера в состояние медикаментозного сна, чтобы его организму было легче справиться с болевым шоком. Через несколько дней после того, как Бари Каримович проснулся, сын забрал его домой, минуя отделение терапии после реанимации.

Звездный диетолог и близкая подруга Бари Алибасова, Марият Мухина начала бить тревогу. По словам женщины, музыкального продюсера забрали из реанимации под расписку, а дома его не лечат.