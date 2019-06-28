ЗВЕЗДЫ

Юлия Савичева объяснила, как отучает годовалую дочь от гаджетов

Певица старается отвлечь Аню другими занятиями.

Юлия Савичева объяснила, как отучает годовалую дочь от гаджетов
Юлия Савичева. Фото: globallookpress

Юлия Савичева решила обсудить с подписчиками в Instagram важную проблему современности – дети и гаджеты. Певица заметила, что её годовалая дочь Аня быстро научилась пользоваться новыми технологиями. Савичева спокойно относится к увлечению дочки, но старается контролировать её.

Маленькая Аня интересуется музыкой. У малышки есть собственный плеер, на котором она слушает любимые треки. Юлия Савичева призналась, что больше всего дочери нравятся детские песни и группа Coldplay. При этом певица запрещает малышке взаимодействовать с гаджетами дольше десяти минут.

Звезда старается проводить время с Аней на свежем воздухе, гулять и играть. Также они вместе читают книжки и поют. Иногда дочка просит Савичеву исполнить её любимые песни и слушает с замиранием мамин голос, но подпевает не всегда.

«И так может быть до бесконечности! Прошу, чтобы она подпевала мне. А вот тут от ее настроения зависит. Иногда она сама себе поет под нос что-то. Это так забавно», – призналась Юлия Савичева.

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воспитание детейвоспитание дочеригаджетыЮлия Савичева

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Юлия Савичева объяснила, как отучает годовалую дочь от гаджетов
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