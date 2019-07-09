Кудрявцева проговорилась об еще одном, секретном, аккаунте в Instagram

Как не удивительно было прочитать слова Леры Кудрявцевой о том, что она устала наблюдать ярмарку тщеславия и самолюбования в Instagram, но так оно и есть. А ведь казалось бы, она сама принадлежит к тому кругу людей, для которых важно быть безукоризненной не только на телеэкране, но и в интернет-пространстве.
Однако последний пост ведущей все это опровергает.
«Инстаграм, конечно, платформа самолюбования в своем большинстве. Все идеальные внешне, умны, проницательны, раздают советы налево и направо, хотя их никто не просит, заумные цитаты, взятые из интернета, выдают за свои, полистаешь так и думаешь: е-мое!!!! И давай фотошопить свое неидеальное лицо, задницу, морщинки», — пишет Лера раздраженно.
А затем признается – у нее, оказывается, есть второй аакаунт в популярной соцсети. На другой странице нет гламура и пускания пыли в глаза. Она подписалась на интересных людей и с удовольствием читает, а не рассматривает их посты. Все потому, уверена звезда, что не бывает идеальных людей. Каждый за свою жизнь совершает свои ошибки, промахи, не обладая при этом идеальной внешностью.
Тем не менее, своей известной всем страницей звезда тоже пользуется. И выкладывает порой очень интересные и любопытные публикации, которые хочется как раз рассматривать. Например, большой популярностью пользуются посты Кудрявцевой, в которых звезда показывает свою дочь.