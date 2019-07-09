Кудрявцева проговорилась об еще одном, секретном, аккаунте в Instagram

Как не удивительно было прочитать слова Леры Кудрявцевой о том, что она устала наблюдать ярмарку тщеславия и самолюбования в Instagram, но так оно и есть. А ведь казалось бы, она сама принадлежит к тому кругу людей, для которых важно быть безукоризненной не только на телеэкране, но и в интернет-пространстве.

Однако последний пост ведущей все это опровергает.

«Инстаграм, конечно, платформа самолюбования в своем большинстве. Все идеальные внешне, умны, проницательны, раздают советы налево и направо, хотя их никто не просит, заумные цитаты, взятые из интернета, выдают за свои, полистаешь так и думаешь: е-мое!!!! И давай фотошопить свое неидеальное лицо, задницу, морщинки», — пишет Лера раздраженно.

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А затем признается – у нее, оказывается, есть второй аакаунт в популярной соцсети. На другой странице нет гламура и пускания пыли в глаза. Она подписалась на интересных людей и с удовольствием читает, а не рассматривает их посты. Все потому, уверена звезда, что не бывает идеальных людей. Каждый за свою жизнь совершает свои ошибки, промахи, не обладая при этом идеальной внешностью.