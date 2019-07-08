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Кудрявцева заявила, что ее дочь — «самый серьезный человек на планете»

Маша ни в какую не хотела уходить с качелей.

Кудрявцева заявила, что ее дочь — «самый серьезный человек на планете»
Лера Кудрявцева поделилась видеозаписью с дочерью/globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram разместила серию забавных видеозаписей, которые посвящены ее дочери Маше. Сейчас ребенку девять месяцев. На кадрах можно увидеть, как они вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, безуспешно пытались снять дочь с качелей. Девочка ни в какую не хотела уходить.

«Пошли, все. Давай вставай», — говорит на записи Игорь Макаров. При этом Мария сделала такое недовольное лицо, что стало понятно, что просто так с качелей она не уйдет. Затем уже сама Кудрявцева попыталась забрать ребенка. «Доча. А ты что такая серьезная? Пойдем просто гулять с качельки», — заявила она. Но и эта попытка была обречена на неудачу.

«Самый серьёзный человек на этой планете — это Макарова Мария Игоревна на качелях», — пошутила телеведущая.

Отметим, что Лера Кудрявцева несколько лет назад вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Он младше телеведущей на 16 лет. Пара счастлива вместе. Не так давно, к примеру, они вдвоем улетали в Америку, где катались на водных мотоциклах и яхтах. В США звездное семейство отпраздновало день рождения телеведущей, которой исполнилось 48 лет.

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Игорь МакаровЛера КудрявцеваМария МакароваСША

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Кудрявцева заявила, что ее дочь — «самый серьезный человек на планете»
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