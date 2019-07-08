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Стеша Маликова опубликовала трогательное фото с годовалым братиком

19-летняя дочь российского музыканта поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем семьи, любви и верности.

Стеша Маликова опубликовала трогательное фото с годовалым братиком
Стеша Маликова / www.instagram.com/steshamalikova/

В последнее время Стеша Маликова все чаще стала публиковать у себя в соцсетях трогательные семейные снимки. Не так давно 19-летняя девушка поздравляла своего папу с Днем отца, затем — любимого деда Юрия Маликова с днем рождения, а теперь она поделилась милой фотографией со своим годовалым братиком в честь Дня семьи, любви и верности.

«Мы вас поздравляем с днём любви, семьи и верности! любите друг друга. пусть в вашем сердце будет светло», — подписала совместное фото с маленьким Марком в Instagram Стеша Маликова.

Поклонники девушки по-настоящему умилились новому снимку с ее братом и поспешили написать множество теплых слов в адрес наследников Дмитрия Маликова.

«Очень красивые», «Милые», «Спасибо и Вас с праздником! Такие красивые и счастливые», «Какие вы элегантные», «Какой малыш хороший», «Стешенька очень любит братика», «Оба такие сладкие», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее в честь Дня семьи, любви и верности совместное фото опубликовали Нюша и ее муж Игорь Сивов. Пара пожелала поклонникам беречь и любить друг друга.

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Дмитрий МаликовМарк МаликовпоздравлениеСтеша Маликова

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Стеша Маликова опубликовала трогательное фото с годовалым братиком
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