Стеша Маликова трогательно поздравила дедушку с днем рождения

6 июля советскому и российскому музыканту, народному артисту РФ, основателю ВИА «Самоцветы» Юрий Маликову исполнилось 76 лет. С этим праздником его поспешила публично поздравить любимая внучка — Стефания.

19-летняя девушка опубликовала совместную фотографию с дедушкой и написала, что она хочет учиться у него мудрости, заботе о ближних и любви.

«Хочу учиться у тебя мудрости, заботе о ближних и любви.. у тебя такая большая, светлая душа. Я тебя очень люблю. С днём рождения, мой самый лучший дедушка», — подписала семейное фото в Instagram Стеша Маликова. Отметим, что недавно девушка написала теплые пожелания своему папе Дмитрию в Международный день отца.

Поклонники Стефании присоединились к поздравлениям и пожелали Юрию Федоровичу здоровья и долгих лет жизни.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что с днем рождения отца поздравил российский музыкант Дмитрий Маликов. Вместе с поздравлением он опубликовал архивное фото с Юрием Федоровичем из 80-х годов.